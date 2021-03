Um grupo de mulheres indígenas aimarás da Bolívia quer punir a infidelidade com prisão e incluir a questão nas leis do país, para garantir uma vida livre de violência, pois acreditam que é um fator determinante para muitos homens no meio rural as abandonar e praticar diversos tipos de crimes contra elas.

Ao todo, 100 lideranças indígenas de 20 municípios do departamento de La Paz se reuniram para discutir a violência contra a mulher e resolveram apresentar ao Ministério da Justiça um projeto para adicionar a infidelidade na lei que protege as mulheres da violência.