EFE Quito 14 out 2019

O líder do movimento indígena do Equador, Jaime Vargas, pediu neste domingo ao presidente do país, Lenín Moreno, que revogue o decreto que elimina o subsídio estatal sobre a compra de combustíveis, caso contrário determinará a continuidade dos protestos que já duram 11 dias.

"Está nas suas mãos, presidente, recuperar a pátria. Temos sob nossa responsabilidade a dignidade de um país que nos reconhece como seu legítimo interlocutor. Não vamos negociar essa dignidade", disse Vargas no início das negociações com governo do Equador.