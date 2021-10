19 out 2021

Uma coalizão de organizações indígenas e ONGs entrou com uma ação de inconstitucionalidade na Corte Constitucional do Equador nesta segunda-feira contra um decreto presidencial que pretende dobrar a produção de petróleo do país.

Trata-se do Decreto Executivo 95, emitido pelo presidente Guillermo Lasso em 7 de julho, que ordena várias ações para aumentar a produção atual de petróleo, que é inferior a 500 mil barris por dia, a fim de atingir 1 milhão de barris diários.