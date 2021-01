A Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, iniciou esta semana sua complexa campanha de vacinação contra a Covid-19, dando prioridade além de profissionais de saúde a alguns influenciadores digitais, a fim de inspirar confiança na população.

Raffi Ahmad, um personagem famoso da mídia indonésia, com 49,4 milhões de seguidores no Instagram, publicou na rede social o vídeo dele recebendo a vacina na quarta-feira, primeiro dia da campanha de vacinação no país.