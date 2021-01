As equipes de investigação recuperaram dados de uma das caixas-pretas do avião com 62 ocupantes que caiu no mar perto de Jacarta no último sábado sem sobreviventes, informaram autoridades da Indonésia nesta sexta-feira.

"Existem 330 parâmetros e todos eles estão em boas condições. Estamos estudando-os agora", declarou o diretor do Comitê Nacional de Segurança do Transporte, Soerjanto Tjahjono.