As autoridades da Indonésia suspenderam o alerta de tsunami ativado depois de um terremoto de 6,8 graus de magnitude que sacudiu nesta sexta-feira o mar no sul do estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra, as mais povoadas do arquipélago.

O serviço sismológico indonésio, BMKG, chegou a advertir que o possível tsunami poderia produzir ondas de até três metros de altura em várias regiões das ilhas de Java, Sumatra e Panaitan, razão pela qual pediu à população desses lugares que se transferissem a áreas elevadas.