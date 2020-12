Imagem do presidente da Indonésia Joko Widodo. EFE/EPA/APEC CEO Dialogues 2020

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou nesta terça-feira uma reestruturação de seu gabinete com seis novos ministros, incluindo a substituição do responsável pela Saúde, Terawan Agus Putranto, pivô de uma polêmica ao pedir que a população rezasse para combater a pandemia da Covid-19.

Putranto será substituído por Budi Gunadi Sadikin, até agora vice-ministro de Empresas Públicas e chefe do órgão especial para a recuperação econômica após a pandemia, que atingiu a Indonésia mais do que qualquer outro país do sudeste asiático.