A Indonésia começará a vacinar, a partir de novembro, os profissionais da saúde contra a covid-19, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelas autoridades sanitárias do país, com mais casos e mortes no sudeste asiático.

O Dr. Achmad Yurianto, diretor-geral do Departamento de Controle e Prevenção de Doenças do Ministério da Saúde, declarou hoje em entrevista coletiva que as autoridades conseguiram garantir a disponibilidade de vacinas para 9,1 milhões de pessoas.