Cinco vacas, alguns terrenos, apartamentos e café grátis por toda a vida são alguns dos prêmios prometidos a dupla de badminton feminino da Indonésia, que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpico de Tóquio.

No país em que a modalidade é quase uma religião, a vibração foi intensa nesta segunda-feira, com a vitória de Apriyani Rahayu e Greysia Polii sobre as chinesas Chen Quing e Fan Jia Yi por 2 sets a 0, com parciais de 21-19 e 21-15.