Mais de 18,5 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus na Espanha durante os últimos 30 dias, desde que o estado de alarme e as fortes restrições à circulação de pessoas impostas pelo governo central terminaram, período em que as infecções semanais aumentaram quase 400%.

Nessa situação, com 201 focos ativos espalhados por todo o país - embora controlados ou em fase de controle -, as autoridades regionais estão tentando retardar o avanço do vírus, com muito cuidado para evitar multidões, celebrações em massa e casas noturnas, uma das principais fontes de transmissão.