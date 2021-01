A maioria das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus tem uma imunidade média de 83% à doença por pelo menos cinco meses, mas podem ser reinfectadas e transmiti-lo, de acordo com um estudo conduzido pela agência de Saúde Pública da Inglaterra (PHE).

Os pesquisadores recrutaram cerca de 21 mil funcionários de hospitais britânicos, divididos em grupos com base no fato de terem passado pela infecção ou nunca terem sido infectados, e os submeteram a testes PCR quinzenais e a um teste mensal para seu nível de anticorpos entre junho e novembro. As informações são da PHE, que está vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Reino Unido e aconselha sobre saúde pública.