O presidente da França, Emmanuel Macron, mostra "sinais de melhora" após ter testado positivo para o novo coronavírus na semana passada, anunciou nesta quarta-feira o Palácio do Eliseu, sede do governo francês.

Desde quando ocorreu o anúncio da infecção, no último dia 17, Macron segue isolado na residência presidencial de La Lanterne, no complexo do Palácio de Versalhes.