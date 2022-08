A inflação no México subiu em julho para 8,15% em comparação com o mesmo mês no ano passado, registrando assim o percentual anual mais alto no país desde 2001, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

Além disso, o índice de preços ao consumidor (IPC) teve um aumento de 0,74% em relação a junho, quando a inflação anualizada foi de 7,99%, de acordo com o órgão autônomo.