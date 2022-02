O índice de inflação nos Estados Unidos disparou em janeiro para 7,5%, no acumulado dos últimos 12 meses, o que representa alta de meio ponto percentual na comparação com dezembro de 2021, conforme informou nesta quinta-feira o Escritório de Estatísticas do Trabalho do país.

Esta se trata do maior aumento na taxa acumulada de preços ao consumidor dede fevereiro de 1982. Além disso, o índice superou as previsões da maioria dos analistas, que indicavam para aumento de preços chegando a 7,3%.