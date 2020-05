A Inglaterra iniciou nesta quarta-feira a suspensão de algumas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, tais como ficar mais tempo fora de casa ou encontrar um amigo no parque, mas sempre mantendo a distância social.

Esses primeiros passos aplicam-se apenas na Inglaterra, pois as outras regiões do Reino Unido - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - mantêm o confinamento da população.