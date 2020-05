Inglaterra e Escócia iniciaram nesta quinta-feira seu programa de rastreamento de infecções por Covid-19, que é uma parte essencial do plano de diminuir o confinamento que visa impedir a propagação do vírus.

Nessas duas regiões britânicas, milhares de "rastreadores" ligarão ou escreverão para pessoas que deram positivo para o novo coronavírus, a fim de rastrear seus contatos recentes e pedir que eles se isolem por 14 dias, mesmo sem sintomas.

A partir de hoje, os britânicos de qualquer idade que desenvolvam sintomas, além de se isolarem, devem solicitar esse teste de diagnóstico por telefone ou internet e, se apresentarem resultados positivos, serão entrevistados.

As autoridades de saúde da Inglaterra têm 25 mil funcionários para realizar esse trabalho de rastreamento, enquanto a Escócia, cujo governo anunciará hoje medidas para o desconfinamento, também possui sua própria equipe.

A Irlanda do Norte já ativou seu sistema de rastreamento de contágio e o País de Gales se prepara para fazer no início de junho.

Na Inglaterra, os "rastreadores" começarão entrando em contato hoje, por telefone, SMS ou e-mail, com as 2.013 pessoas que testaram positivo para o vírus ontem, indicou o governo britânico.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse estar confiante que "a grande maioria da população" colaborará com esse programa voluntário, que visa promover a gestão localizada da pandemia e permitir o funcionamento da sociedade em geral.

O governo de Boris Johnson planeja realizar esse mesmo processo de rastreamento de possíveis infectados por um aplicativo de celular, mas isso ainda está sendo testado em um programa piloto na Ilha de Wight.

Políticos de todos os partidos e cientistas alertaram que a colaboração dos cidadãos em medidas de controle de vírus pode diminuir após o premier ter decidido manter no cargo seu consultor Dominic Cummings, que violou o confinamento no auge da pandemia para se reunir com os membros da família.