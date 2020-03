As ligas que organizam o Campeonato Inglês e o Campeonato Francês de futebol anunciaram nesta sexta-feira de maneira imediata a disputa das competições, diante da propagação do coronavírus, enquanto o Campeonato Alemão será paralisado após o fim de semana, medida que recebeu críticas.

A Premier League, que até ontem mantinha os jogos com presença de público, sem qualquer restrição, mudou a postura um dia após a divulgação dos casos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo novo patógeno, do técnico espanhol Mikel Arteta, do Arsenal, e do atacante inglês Callum Hudson-Odoi, do Chelsea.

Hoje, representantes dos 20 clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Inglês, em reunião com membros da liga, votaram unanimidade a paralisação da competição, pelo menos, até o dia 4 de abril. O retorno, no entanto, só acontecerá "em função de recomendações médicas e das condições existentes", diz comunicado.

Pouco antes, a entidade que gere da segunda até a quarta divisões da competição nacional, a federação inglesa e a liga que organiza o campeonato feminino, também adotaram a medida de suspender atividades, o que gera, então, uma paralisação geral no futebol da Inglaterra.

Na França, a primeira e a segunda divisões do campeonato foram suspensas indeterminadamente, diante da evolução dos casos de Covid-19. No país, alguns jogos foram adiados e outros foram disputados com portões fechados, como Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"O urgente agora é frear a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar deslocamentos", aponta nota divulgada pela liga local.

Ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma série de medidas drásticas para tentar conter a evolução do coronavírus, inclusive, como suspensão de aulas a partir de segunda-feira. Horas depois, a federação de futebol do país já havia suspendido competições masculinas e femininas que organiza.

CONTROVÉRSIA NA ALEMANHA.

Ainda nesta sexta-feira, a Bundesliga, que gere a primeira e a segunda divisões do Campeonato Alemão, anunciou a paralisação de ambas as competições, mas apenas depois das rodadas deste fim de semana, que estavam programadas para acontecer até esta segunda-feira.

Na elite do futebol local, todos os próximos jogos já aconteceriam com portões fechados, por decisão dos governos regionais, que estavam com a incumbência de determinar como deveriam acontecer os eventos que atraem grande público.

A federação sugeriu que as competições fiquem suspensas, pelo menos, até o dia 2 de abril.

Pouco depois da divulgação da medida adotada pela Bundesliga, a partida entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, que aconteceria na segunda-feira, foi adiada por determinação do estado de Bremen, que quer evitar aglomerações nos arredores do estádio Weserstadion.

O meia espanhol Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho e titular do Bayern de Munique, usou o Twitter para se manifestar contra a decisão de parar as competições apenas na próxima semana.

"É uma loucura. Por favor, parem de estupidez e coloquem os pés no chão. Sejamos honestos. Há coisas que são muito mais importantes e que são prioridades do que o esporte", escreveu o filho do ex-jogador brasileiro.

COMPETIÇÕES CONTINENTAIS.

Mais cedo, a Uefa antecipou decisão que seria tomada apenas na terça-feira e anunciou o adiamento dos jogos de torneios continentais na próxima semana, da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Jovem.

Ontem, a entidade havia divulgado que na terça-feira aconteceria uma reunião com as 55 federações filiadas e representantes das ligas que organizam campeonatos nacionais, para debater a situação dos dois torneios, da Eurocopa, que acontecerá entre 12 de junho e 12 de julho, e das competições locais.

A entidade continental ainda não definiu as datas para a realização dos compromissos adiados, o que segundo comunicado, será feito "no devido tempo", diante da crise da propagação pelo coronavírus.

PELO MUNDO.

Anteriormente, as ligas que organizam o Campeonato Italiano, Espanhol, Português, Holandês, entre outros da elite do futebol europeu, já tinham paralisado as competições devido a propagação do coronavírus.

Na América do Sul, a Conmebol adiou os jogos que aconteceriam na próxima semana pela Taça Libertadores. As Eliminatórias para a Copa do Mundo do continente também tiveram as duas primeiras rodadas suspensas.