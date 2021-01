As pessoas com mais de 70 anos na Inglaterra começarão a receber nesta semana cartas com o oferecimento da vacina contra a covid-19, como parte do plano do governo de vacinar os grupos mais vulneráveis até o dia 15 de fevereiro.

Segundo fontes oficiais, mais de cinco milhões de pessoas, que fazem parte dos grupos 3 e 4 da primeira fase do programa de imunização (maiores de 70 anos e pessoas clinicamente vulneráveis), receberão propostas nesta semana.