A Inglaterra decidiu aplicar multas de até 10 mil libras (cerca de R$ 70,8 mil) a partir desta segunda-feira àqueles que não cumprirem a quarentena exigida pelas autoridades após teste positivo para Covid-19 ou por ter entrado em contato com alguém infectado.

A partir de hoje, é considerado ilegal não cumprir o isolamento quando exigido pelas autoridades sanitárias, como medida de controle da segunda onda do novo coronavírus, depois que as infecções ultrapassam as 6 mil por dia no país.