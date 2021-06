Cerca de 23 mil mortes poderiam ter sido evitadas na primeira onda de covid-19 caso o governo britânico tivesse decretado uma semana antes o primeiro confinamento na Inglaterra, que passou a valer em 23 de março de 2020, segundo um estudo do Imperial College de Londres.

A partir de um modelo matemático que simula a transmissão do coronavírus Sars-CoV-2, os autores do estudo, publicado na revista "Science Translational Medicine", avaliou o impacto que haveria caso as intervenções para frear os contágios fossem realizadas com antecipação ou atraso.