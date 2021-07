O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira que, se tudo avançar como o previsto, no dia 19 de julho serão eliminadas as restrições contra a covid-19 na Inglaterra, de modo que o uso de máscara e o distanciamento social passarão a ser opcionais.

Em entrevista coletiva, Johnson detalhou que, se em 12 de julho forem confirmados dados epidemiológicos favoráveis, na semana seguinte serão eliminadas as "limitações legais", permitindo a reabertura dos setores ainda fechados da economia, como grandes eventos e lazer noturno.