As escolas da Inglaterra retomaram nesta segunda-feira as aulas presenciais, no princípio de um processo de relaxamento de medidas impostas pelo governo do Reino Unido, diante da queda do número de casos do novo coronavírus e do avanço da campanha de vacinação contra o patógeno.

Dessa forma, hoje, milhões de crianças e adolescentes puderam retornar às salas de aulas, após mais de dois meses de ensino à distância. Já Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales têm datas distintas para a volta dos estudantes às escolas.