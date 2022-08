A Inglaterra começará a inocular vacinas destinadas a combater tanto a variante original do coronavírus quanto a ômicron a partir do próximo dia 5 de setembro, anunciou nesta quinta-feira o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

Durante a primeira semana, o programa de imunização incidirá em asilos e pessoas com mobilidade reduzida que não podem sair de casa, e a partir de 12 de setembro a vacina será oferecida a todas as pessoas com mais de 50 anos, bem como a menores de idade especialmente vulneráveis.