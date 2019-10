O ínício da apuração dos votos das eleições presidenciais realizadas neste domingo no Uruguai apontam a necessidade de um segundo turno entre o candidato da Frente Ampla (FA), Daniel Martínez, e o do Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, para definir quem será o novo chefe do governo do país.

Considerando os resultados dos 31% dos votos já apurados, a empresa de pesquisas Equipos Consultores calculou que Martínez receberá 39,7% de apoios, contra 29,4% de Lacalle Pou. Segundo a projeção de outra companhia, a Factum, os percentuais seriam de 40% e 29%, respectivamente.

Já o candidato do Partido Colorado, Ernesto Talvi, e o do Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ficarão com 12% e 10%, respectivamente. Os outros concorrentes, somados, teriam 5%, e os votos brancos e nulos, 3%, também segundo os dados da Equipos Consultores, cuja margem de erro é de 1,8%.

Para ser eleito em primeiro turno no Uruguai, um candidato deve obter 50% mais um dos votos. Caso contrário, os dois mais votados disputarão uma segunda votação, que será realizada em 24 de novembro.

Às 19h30 (em Montevidéu e Brasília), quando as mesas de votação foram fechadas, exceto nos departamentos de Rivera e Cerro Largo, que pediram a prorrogação por uma hora, 2.369.205 pessoas tinham comparecido às urnas, segundo a Corte Eleitoral do país.