O início da cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, foi marcado por uma confusão entre jornalistas dos dois países, que competiram para entrar na biblioteca de Villa La Grange, em Genebra, onde acontece o encontro.

Cenas de gritos e empurrões ocorreram do lado de fora da mansão, logo depois que os dois líderes apertaram as mãos e entraram no prédio, segundo relataram jornalistas dos dois países.