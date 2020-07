Policiais fazem a segurança do tribunal onde o julgamento deveria acontecer, nesta terça-feira, em Cartum. EFE/MOHAMMED ABU OBAID

O julgamento do ex-ditador do Sudão, Omar al-Bashir, programado para começar nesta terça-feira, foi adiado para o próximo dia 11 de agosto, devido à ausência de alguns advogados de defesa do acusado.

"Como resultado da ausência de alguns advogados de defesa para os acusados que não puderam acessar o tribunal, a sessão foi adiada para 11 de agosto e, desde o seu reinício, uma sessão será realizada toda terça-feira", disse o juiz Esam al Din Muhammad Ibrahim, uma hora depois Al Bashir chegar ao tribunal.