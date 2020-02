O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o impeachment a que ele foi submetido no Senado, que foi absolvido ontem, foi, segundo sua opinião, uma "terrível provação lançada por pessoas muito corruptas e causou muitos danos" ao país.

"Como todos sabem, minha família, nosso grande país e seu presidente tiveram que passar por uma terrível provação, conduzida por pessoas muito desonestas e corruptas, que fizeram todo o possível para nos destruir e, portanto, causaram muitos danos à nossa nação", disse Trump, em seu discurso no National Prayer Breakfast, em Washington.

"Eles sabem que o que estão fazendo está errado, mas se colocam à frente do nosso grande país", completou.

Em sua primeira aparição pública após sua absolvição ontem na votação final do processo de impeachment contra ele por acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso, Trump sorriu ao mostrar uma cópia do jornal "The Washington Post", cuja manchete dizia: "Trump absolvido".

O presidente planeja fazer às 12h (horário local, 14h de Brasília) uma declaração oficial da Casa Branca sobre o impeachment, o terceiro na história do país.

Após mais de quatro meses de um processo iniciado em setembro do ano passado, quando a investigação para um impeachment foi aberta, o roteiro foi cumprido conforme o esperado e os senadores, que atuaram como "jurados", inocentaram Trump.

Primeiro, eles votaram na acusação de abuso de poder, onde um total de 52 legisladores declarou o presidente inocente, em comparação com 48 outros que o consideraram culpado.

Apenas um republicano considerou Trump culpado: Mitt Romney, que representa o estado de Utah, e se tornou o primeiro senador na história do país a apoiar a saída de um presidente de seu mesmo partido em um processo de impeachment.

Na segunda acusação, obstrução do Congresso, um total de 53 legisladores - todos republicanos - decidiram que Trump era inocente, em comparação com 47 - todos os democratas - que o consideravam o presidente culpado. EFE

