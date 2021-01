A Casa dos Atletas, instalação que faz parte da Cidade do Futebol, centro de treinamento da Federação Portuguesa de Futebol localizado em Oeiras, nos arredores de Lisboa, foi disponibilizado pela organização para servir por dois meses como hospital de campanha na luta contra a pandemia do coronavírus.

A partir desta semana, serão disponibilizados para acolher os doentes 50 quartos do complexo, inaugurado no ano passado para receber jogadores e técnicos das equipes masculinas e femininas. Segundo a FPF, representantes do Ministério da Saúde já vistoriaram as instalações e aprovaram o uso.