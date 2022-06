O diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero. EFE/Arquivo

O diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, viajará ao Brasil na próxima semana, de 20 a 23 de junho, para inaugurar no Rio de Janeiro e em Salvador as bibliotecas de suas unidades nessas duas cidades e que homenageiam os escritores Nélida Piñon e José García Nieto, respectivamente.

García Montero também terá reuniões institucionais e assinará cinco acordos de colaboração com entidades brasileiras, incluindo um acordo com a Secretaria de Educação do estado da Bahia para a venda de 40 mil licenças AVE Global (Aula Virtual de Espanhol), informou a instituição nesta sexta-feira.