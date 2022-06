O diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil deveria analisar a possibilidade de reintroduzir a chamada Lei do Espanhol, que obrigava as escolas do país a oferecer o ensino desse idioma.

"Comemoraríamos enormemente se a política brasileira voltasse a repensar a utilidade da Lei do Espanhol", disse em entrevista à Agência Efe o poeta e ensaísta espanhol, que está à frente do Instituto Cervantes desde 2018.