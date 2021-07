O México contabilizou 201.163 mortes por covid-19 em 2020, 35% a mais do que o balanço oficial da Secretaria de Saúde do governo (SSa), segundo informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia do país (Inegi).

"Com os dados preliminares, baseados nos registros administrativos, no México foram registrados 201.163 óbitos por covid-19 durante 2020, quantidade que pode ser comparada com as 148.629 vítimas confirmadas pela SSa", afirmou Julio Santaella, presidente do Inegi.