As facções rebeldes da Síria lançaram um dos ataques mais violentos desde o início de um cessar-fogo, em 6 de março, contra o exército na região de Hama, no noroeste do país, que deixou cerca de 20 pessoas mortas nos dois lados da guerra, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A ofensiva começou ontem à noite, e as tropas do governo tentaram não perder terreno na região de Sahl al Ghab, respondendo com artilharia pesada, de acordo com a ONG britânica, que tem uma grande rede de colaboradores na área.

A fonte afirmou que é o ataque mais violento desde o início do cessar-fogo acordado por Turquia, que apoia a oposição síria, e Rússia, que é aliada do governo do presidente Bachar al-Assad.

Nos conflitos, 15 soldados do exército e sete combatentes das facções da oposição foram mortos, de acordo com o Observatório. Por sua vez, o tenente-coronel Khaled Saqr declarou à Agência Efe que suas unidades detectaram os movimentos das facções rebeldes e responderam imediatamente com artilharia, abortando o ataque dos rivais. Ele frisou que as unidades do Exército Sírio continuam cumprindo o acordo assinado por Ancara e Moscou no início de março.

Com base no tratado, Turquia e Rússia realizaram patrulhas conjuntas em Idlib, que continuam em operação hoje, apesar da reduzida presença militar de Ancara na Síria, devido à pandemia de Covid-19.

O cessar-fogo na região e em seus arredores interrompeu uma ofensiva governamental que começou no final de abril de 2019 e resultou em mais de 1,5 mil mortes e quase 1 milhão de desalojados, conforme números das Nações Unidas.