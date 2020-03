O mediador do painel foi Juan Notaro, presidente da organização multilateral - composta por Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai -, que abriu o evento com um breve discurso no qual enfatizou o papel do FONPLATA em ajudar a aprofundar o desenvolvimento inclusivo. EFE/ Raúl Martínez

Imagem de todos os debatedores do I Fórum de Integração e Desenvolvimento, organizado pelo FONPLATA, em Montevideo, no Uruguai. EFE/ Raúl Martínez

A inserção internacional e os desafios enfrentados pelos países do Mercosul, tanto no âmbito interno como na abertura para o resto do mundo, foram o foco do debate no 1º Fórum de Integração e Desenvolvimento organizado pelo FONPLATA-Banco de Desenvolvimento em Montevidéu.

Neste painel, que contou com a participação de representantes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, foram debatidas durante mais de uma hora questões fundamentais para a região nos próximos anos, que devem chegar com grandes desafios.

O mediador do painel foi Juan Notaro, presidente da organização multilateral - composta por Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai -, que abriu o evento com um breve discurso no qual enfatizou o papel do FONPLATA em ajudar a aprofundar o desenvolvimento inclusivo, harmônico e sustentável na região.

"Dentro das agendas de desenvolvimento de nossos países, o principal objetivo do FONPLATA é contribuir para melhorar a qualidade de vida e as oportunidades de nossos cidadãos, assim como a integração e inserção de nossos países no mercado global através do financiamento de estudos, projetos, programas e assessoria técnica", acrescentou.

DESAFIOS DO MERCOSUL.

Durante o debate, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Brasil, Marcos Troyjo, disse que a integração à economia mundial "tem sido um fator determinante" para o sucesso econômico dos países.

Troyjo disse apoiar as ações do Mercosul nos últimos tempos e destacou que o acordo com a União Europeia (UE) é "o maior acordo comercial da história da economia mundial".

Junto com o Brasil, o outro gigante do continente e uma parte chave do Mercosul é a Argentina, que está passando por uma dura crise econômica e social.

Gustavo Béliz, secretário de Assuntos Estratégicos da presidência da Argentina, falou das dificuldades do país, que sofre "as consequências de um modelo insustentável" devido à gestão anterior e à dívida contraída.

"Em termos de integração regional e global, a visão é clara: temos que ter uma agenda externa racional e uma interna produtiva", analisou.

No que se refere à agenda doméstica, explicou que tem a ver com facilitação do comércio, regras, padrões de saúde e ambientais.

"Não podemos terminar a discussão apenas no âmbito europeu. O Mercosul tem que encarar uma agenda urgente de integração com a América Central. Há um número muito grande de fatores, oportunidades e complementaridades na agenda do Mercosul com os nossos irmãos centro-americanos", detalhou.

Para o político argentino, o Mercosul precisa se abrir a todos os lugares que puder, como Canadá e China, que, segundo ele, propõe uma negociação regional com o bloco há mais de uma década: "Nem sequer respondemos a esse pedido", lamentou.

Sobre este ponto, o ministro da Fazenda do Paraguai, Benigno Béliz, disse que o país, que é "do tamanho da Alemanha", mas tem sete milhões de habitantes (a Alemanha tem mais de 82 milhões), é fundamental para "a integração dos mercados" e para ter maior conectividade.

"Se avaliarmos o Mercosul, podemos dizer que estamos relativamente satisfeitos, mas precisamos de muito mais", frisou.

A recém-empossada ministra de Economia e Finanças do Uruguai, Azucena Arbeleche, que assumiu o cargo no dia 1º de março, concordou com o ministro paraguaio de que a abertura do comércio é fundamental para uma pequena economia como a uruguaia.

Na opinião da ministra, para que a abertura comercial seja eficiente, a economia deve ser preparada com integração, infraestrutura e capacitação dos recursos humanos para alcançar os resultados desejados.

FONPLATA, UMA PEDRA FUNDAMENTAL.

A última questão desta mesa-redonda abordou a visão dos diferentes países sobre os bancos de desenvolvimento e como eles devem focar nos novos desafios.

Troyjo destacou que uma organização como o FONPLATA tem "um papel fundamental" na construção das pontes necessárias para conectar a grande quantidade de recursos que o mundo dispõe atualmente com as necessidades de infraestrutura dos países desta região.

"Uma maior integração internacional graças a projetos de qualidade também financiados por bancos multilaterais, na qual serão obtidos recursos, melhores práticas e melhores ideias", comentou.

Arbeleche concordou com o representante brasileiro, acrescentando que o papel dos bancos de desenvolvimento é fundamental para o crescimento dos países.

Béliz argumentou que essas organizações precisam visar a promoção da inovação, do conhecimento e da tecnologia, que são fundamentais no século XXI.

"Os nossos bancos de desenvolvimento devem ter essa função essencial, contribuindo, acompanhando, amortecendo os processos de integração global. Não podemos ficar presos na América Latina", concluiu.

O 1º Fórum de Integração e Desenvolvimento termina nesta sexta-feira. O objetivo do evento é reunir os setores público e privado, representantes de bancos de desenvolvimento, organizações internacionais e bancos de investimento.