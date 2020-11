A vice-primeira-ministra da Rússia, Tatyana Golikova, admitiu nesta terça-feira que o país está em momento complicado no que se refere à propagação do novo coronavírus, devido aumento nos indicadores em várias regiões e saturação de diversos hospitais do país.

De acordo com dados apresentados em reunião do conselho coordenador dos direitos humanos, em 32 das 85 regiões do país, a incidência de casos por cada 100 mil habitantes é maior do que a média nacional. E em seis unidades da federação, a ocupação de leitos ultrapassou 90%.