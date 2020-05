O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS), indicou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un não se submeteu a nenhuma cirurgia recentemente, como indicaram veículos de imprensa, como justificativa à ausência do chefe de governo em eventos oficiais.

A informação, segundo a agência de notícias sul-coreana "Yonhap", foi dada pelo parlamentar Kim Byung-kee, do Partido Democrático, que está no poder na Coreia do Sul, após participar de uma sessão da comissão de inteligência do Congresso, que contou com a participação do diretor do NIS, Suh Hoon.

A imprensa oficial norte-coreana publicou imagens de Kim Jong-un durante a inauguração de uma fábrica, depois de 21 dias sem aparições públicas, inclusive, no 15 de abril, o principal feriado do país.

Em meio a esse contexto, marcado pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, de que não há registro na Coreia do Norte, segundo governo, a imprensa mundial se debruçou sobre a situação do líder, sempre com base em fontes anônimas.

Entre as versões veiculadas, estava a realização de uma cirurgia no coração e, inclusive, a morte de Kim.

Os representantes do NIS disseram no encontro da comissão de que um procedimento cardiovascular poderia requerer de quatro a cinco semanas de recuperação, enquanto a ausência de atos públicos durou três semanas.

A inteligência sul-coreana, no entanto, destacou que Kim fez 17 aparições neste ano, apenas, de acordo com a imprensa oficial norte-coreana, um número considerado muito/ baixo, por isso, não se descarta que haja ligação com a pandemia da Covid-19.

"A Coreia do Norte mantém a posição de que não há infecções, mas dado que houve numerosos intercâmbios humanos com a China, antes do fechamento da fronteira, em janeiro, não podemos excluir a possibilidade de um surto de coronavírus no Norte", apontou um representante da inteligência sul-coreana. EFE

asb/bg