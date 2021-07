O chefe dos serviços de inteligência da Coreia do Sul, Park Jie-won, garantiu que está trabalhando para uma possível visita do papa Francisco à Coreia do Norte, segundo informou nesta terça-feira a agência vaticana "Fides".

Park revelou durante uma celebração católica em Mokpo, no sudoeste da Coreia do Sul, que iria se reunir com o arcebispo Kim Hee-jung e com o núncio apostólico do país, Alfred Xuereb, para falar da visita de Francisco a Pyongyang, segundo fontes locais citadas pela "Fides" em seu site.