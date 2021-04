O ex-presidente do Governo da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero. EFE/Arquivo

O serviço postal da Espanha interceptou outra carta com projéteis e ameaças de morte a políticos, desta vez enviada ao ex-primeiro-ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero, informaram fontes do Ministério do Interior à Agência Efe.

A correspondência, que continha dois projéteis, foi interceptada pelos controles do Centro de Processamento Automatizado dos Correios de Madri, onde na terça-feira foi localizada outra, com quatro balas, enviada à Direção Geral da Guarda Civil (corpo de segurança nacional) e que também continha ameaças ao líder esquerdista Pablo Iglesias.