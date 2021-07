A condição da primeira-dama do Haiti, Martine Moise, que foi internada com urgência em um hospital em Miami, é "estável, mas crítica", segundo informaram nesta quinta-feira o prefeito da cidade, Francis Suárez, e a congressista Frederica Wilson.

Em entrevista coletiva, Wilson, representante do distrito onde se concentra a numerosa comunidade haitiana no sul da Flórida, explicou que a primeira-dama está no hospital Jackson Memorial e que, segundo o Departamento de Estado, nem ela nem os filhos do casal eram alvos do grupo de homens armados que invadiram a residência do presidente e o assassinaram na quarta-feira.