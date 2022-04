O escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 86 anos, está internado em uma clínica da cidade de Madri devido a "algumas complicações relacionadas" à covid-19, mas "está evoluindo favoravelmente".

Em breve comunicado publicado nesta sexta-feira no Twitter, os filhos do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Álvaro, Gonzalo e Morgana, afirmaram que estão estão ao lado do pai e que, graças ao tratamento, ele está melhor.