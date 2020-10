7 out 2020

EFE Bangcoc 7 out 2020

A Interpol reativou o "alerta vermelho" de prisão contra um dos herdeiros da Red Bull, o tailandês Vorayuth Yoovidhya, pelo atropelamento mortal em Bangcoc por um policial em 2012, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pela polícia da Tailândia.

As autoridades do país asiático "vão colaborar com embaixadas tailandesas, adidos policiais e forças policiais em todo o mundo para localizar (o fugitivo) antes de solicitar oficialmente sua extradição", disse Jaruwat Wisaya, comissário assistente da Polícia Nacional.