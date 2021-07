As inundações ocorridas no oeste da Alemanha já alcançaram dimensões históricas, causando mais de cem mortes e deixando um panorama devastador em um país acostumado a lidar com o aumento do nível dos rios, mas agora superado pela crise climática.

A Alemanha confirmou nesta sexta-feira que 106 pessoas morreram, número que tanto as autoridades regionais das áreas afetadas como o governo da chanceler Angela Merkel acreditam que aumentará, pois centenas de pessoas continuam desaparecidas.