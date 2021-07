Pelo menos 11 pessoas morreram nas enchentes na Bélgica, particularmente nas províncias do sul e do leste do país, enquanto em Luxemburgo e na Holanda houve grandes danos materiais.

A província de Liège continua muito afetada pelas chuvas torrenciais e cheias que atingiram essa parte do território belga em particular, onde a maioria dos óbitos foi registrado.