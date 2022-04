Ao menos 306 pessoas morreram no leste da África do Sul devido às graves inundações causadas pelas chuvas torrenciais na região, para onde se deslocou nesta quarta-feira o presidente do país, Cyril Ramaphosa, para visitar os afetados.

A região atingida é a província de KwaZulu-Natal, onde a água entrou em casas e deixou muitos cidadãos incomunicáveis, sem eletricidade e sem água corrente.