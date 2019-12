As inundações e as fortes chuvas no sudeste da França deixaram cinco pessoas mortas neste domingo, de acordo com informações confirmadas nesta segunda-feira pela prefeitura do departamento de Var.

Depois da localização dos corpos de dois homens que estavam atuando para buscar animais desaparecidos, o Ministério do Interior confirmou durante a madrugada que três integrantes das equipes de resgate morreram, em um acidente.

"Quando o helicóptero EC145 ia de Le Luc para Le Cannet para garantir uma missão de reconhecimento e salvamento, as conexões de rádio e radar se viram interrompidas. Os três integrantes foram achados mortos pertos da localidade de Rove", diz comunicado.

"Nosso país perde três heróis do dia a dia, que deram a vida para proteger os franceses", completou o ministro do Interior, Christophe Castaner, na mesma nota.

Ainda na madrugada desta segunda-feira, o serviço de meteorologia da França levantou o alerta vermelho nos departamentos mais afetados, Var e Alpes Marítimos, mas manteve o alerta laranja nas regiões costeiras.

Escolas e algumas instituições estão fechadas em várias localidades. A principal autoestrada da região, a A8, que liga a Costa Azul com a Itália, só foi reaberta ontem à noite. EFE

