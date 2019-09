As inundações que devastaram o norte da Tailândia há duas semanas, como consequência das fortes chuvas provocadas por duas tempestades tropicais, já mataram pelo menos 33 pessoas, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelas autoridades do país asiático.

As inundações afetaram um total de 28 províncias e foram iniciadas especialmente com quatro delas na região de Isan, no nordeste, onde mais de 22 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, indicou o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres da Tailândia.