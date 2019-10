Investigadores indicaram no relatório final divulgado nesta sexta-feira que falhas no projeto e no processo de certificação dos Boeing 737 Max 8 foram determinantes para o acidente ocorrido na Indonésia em outubro de 2018, que deixou 189 mortos.

As falhas no projeto se agravaram pela falta de informação dos pilotos sobre o sistema de controle de voo e os erros na manutenção da aeronave por parte da Lion Air, entre vários fatores, explicou o Comitê Nacional de Segurança no Transporte (KNKT) no relatório definitivo sobre acidente.