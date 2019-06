O príncipe Mohammad bin Salman e outros representantes da monarquia saudita têm responsabilidade no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do seu país em Istambul, segundo os resultados de uma investigação das Nações Unidas divulgados nesta quarta-feira.

A conclusão aparece em um relatório de 100 páginas apresentado pela relatora da ONU para execuções extrajudiciais, Agnes Callamard, que visitou a Turquia este ano para investigar os fatos de 2 de outubro de 2018 no consulado saudita.