Um grupo de agentes técnicos em armas químicas do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), que é a antiga KGB, a polícia secreta soviética, está envolvido no envenenamento de Alexei Navalny, segundo uma investigação jornalística publicada nesta segunda-feira.

O site "Bellingcat", em parceria com a revista alemã "Der Spiegel" e a emissora americana "CNN" apontaram que em 2017, 2019 e 2020, agentes de uma unidade clandestina especializada no trabalho com substâncias tóxicas seguiram o líder oposicionista em viagens pelo território russo, com destinos coincidindo em 37 oportunidades.