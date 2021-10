28 out 2021

Cidade do México

EFE Cidade do México 28 out 2021

Uma investigação internacional revelou nesta quarta-feira que a Odebrecht pagou propinas no México de 2006 a 2011 no valor de US$ 9,2 milhões, montante que está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República.

Os 25 pagamentos ilegais foram entregues a sete funcionários, cujas identidades são secretas, durante os mandatos de seis anos de Vicente Fox (2006-2012) e Felipe Calderón (2012-2018), de acordo com informações obtidas por Mexicanos Contra a Corrupção e Impunidade (MCCI) e Quinto Elemento Lab.