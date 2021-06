O ex-diretor-executivo da Renault e da Nissan, o franco-brasileiro Carlos Ghosn, que mora em Beirute desde o final de 2019, está sendo interrogado nesta segunda-feira na capital libanesa por investigadores franceses, em um processo que se prolongará até a próxima sexta-feira, segundo confirmaram diferentes fontes à Agência EFe.

Uma fonte judicial libanesa, que pediu para não ser identificada, disse à Efe que uma equipe de investigadores franceses começou hoje as sessões de interrogatório com Ghosn sobre transferências de fundos da Nissan para um de seus distribuidores em Omã e sobre quem pagou as despesas de seu casamento, realizado no Palácio de Versalhes em 8 de outubro de 2016.